Microsoft vient de dévoiler les vainqueurs du Microsoft Store App Awards, des trophées basés sur les votes des utilisateurs. Découvrez les meilleurs utilitaires et outils pour Windows 11..

Depuis l’arrivée de Windows 11 et l’ouverture du magasin applicatif de Microsoft à toutes les Apps y compris celles en Win32, le Windows Store connaît une popularité en forte croissance et s’impose comme le moyen le plus sûr et sécurisé de télécharger des applications pour son PC.

Microsoft vient de dévoiler les outils et logiciels qui ont non seulement remporté les votes de la communauté des utilisateurs mais également les votes des responsables du Windows Store chez Microsoft.

Commençons par la sélection de la communauté d’utilisateurs :

Microsoft Store Community Choice Awards

Dans la catégorie UTILITAIRES :

ShareX : un outil gratuit et open source pour capturer et enregistrer toute ou partie de votre écran. Même si Windows 11 intègre de telles fonctionnalités avec les raccourcis Win+Shift+S et Win+G, bien des utilisateurs préfèrent utiliser un utilitaire dédié.

SpeedTest : Cocorico… L’utilitaire français de Ookla est un incontournable reconnu par tous. Il permet de mesurer la vitesse de votre lien Internet et l’évolution dans le temps de votre bande passante. Il permet aussi de tester l’interconnexion des opérateurs. Bref, instructif et indispensable.

Dans la catégorie FILE MANAGEMENT :

Files : Microsoft n’arrive pas à réinventer son explorateur de fichiers et à le moderniser. Peu importe… Yair A lui y est arrivé. Son app Files est une alternative à l’explorateur qui offre des onglets, des tags à associer aux fichiers, un affichage en colonne à la macOS, un affichage à double panneau pour simplifier copies et déplacements, etc. C’est très réussi…

Rufus : Voilà la preuve que le Windows Store est désormais ouvert à tous les outils. Car Rufus est incontestablement l’un des outils open source les plus populaires. Technique, il permet de créer des clés USB bootables… Que ce soit avec du Windows ou du Linux !

Dans la catégorie OPEN PLATFORM

Cette catégorie met en avant les utilitaires qui se greffent à Windows pour en améliorer les fonctionnalités.

Auto Dark Mode : cet utilitaire permet de basculer du mode clair au mode sombre de Windows automatiquement en fonction d’une heure donnée. On peut aussi l’utiliser pour faire varier les thèmes Windows en fonction des moments de la journée !

EarTrumpet : cet utilitaire permet de régler finement et indépendamment le volume de chaque application lancée. Très pratique.

ModernFlyouts : Voilà une application qui vous redonne le contrôle sur les contrôles multimédias et toutes les fonctions qui affichent un « flyout » (un contrôle superposé au-dessus des fenêtres).

Microsoft Store Editor’s Choice Awards

Trophée SPÉCIAL :

Talk for Me : Cette application redonne de la voix à ceux qui n’en ont pas. C’est une application toute simple, particulièrement pensée pour les tablettes Windows qui permettent aux personnes muettes ou ayant des difficultés vocales de saisir rapidement une phrase et de la lire à voix haute afin de tenir une conversation normale.

Dans la catégorie VIDEO :

Disney+ : L’application VOD de Disney a le vent en poupe et Microsoft la célèbre à sa façon. Elle l’emporte face à deux autres finalistes : Hulu et Tubi

Dans la catégorie AUDIO :

Spotify : L’incontournable service de musique en ligne a soigné son App Windows. Les utilisateurs l’apprécient et Microsoft en fait la star de cette catégorie.

FluentCast : Première des deux applications lauréates de la sous-catégorie « Podcasts », FluentCast est une application dans le pur style Windows 11, rapide et réactive et sans publicités…

GroverPro : D’une ergonomie plus classique mais très réussie, Grover Pro s’adresse à ceux qui écoutent beaucoup de Podcasts sur leur ordinateur.

Dans la catégorie CREATIVITE GRAPHIQUE

Canva : cet outil de création permet de créer des présentations dynamiques, des logos et des animations pour vos réseaux sociaux. Simple et efficace.

Paint.Net : incontournable outil de retouche de l’univers open source, Paint.NET est à la fois ultra-puissant et hyper simple et convivial. Quand on n’a pas besoin de la complexité d’un PhotoShop !

Dans la catégorie CREATIVITE VIDEO

WonderShare Filmora : Vous devez remonter des séquences vidéos, monter votre film amateur, créer une animation vidéo ? Il n’y a pas plus simple et efficace que Filmora ! Un outil à la portée de tous.

Dans la catégorie PRODUCTIVITÉ

LiquidText : Sans doute l’une des applications les plus limpides, rapides et naturelles pour organiser des informations, rédiger des rapports, regrouper des documents, préparer des documents. À essayer, absolument.

Dans la catégorie SOCIAL

Discord : Microsoft a choisi de mettre en avant l’outil de communication de prédilection des gamers. Durant la pandémie, l’outil était si populaire auprès des élèves que certains professeurs ont lors des confinements volontairement choisis de l’utiliser pour faire leurs cours à distance.

L’outil l’emporte face à Telegram Desktop et WhatsApp Desktop.