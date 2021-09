L’émission InformatiqueNews Hebdo est de retour pour une nouvelle saison. Et pour ce premier épisode, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias propose un retour sur les temps forts de l’IT durant l’été… Car l’actualité ne part jamais en vacances.

InformatiqueNews Hebdo, c’est reparti ! Après une pause estivale bien méritée, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont prêts pour une nouvelle saison d’analyse de l’actualité IT et Telecom devant nos caméras.

Ce premier épisode de la saison 2021-2022 est l’occasion de revenir sur les temps forts du monde IT durant les mois de juillet et août, des mois marqués par quelques annonces fortes du côté de Microsoft (notamment avec la sortie de Windows Server 2022, Windows 11 qui imine et Windows 365 qui concrétise le rêve d’un PC dans le cloud), par des levées de fonds records (Netskope, Dataiku), par l’anniversaire de Linux qui fête ses 30 ans, par des amendes salées pour Amazon, Google et WhatsApp.

Bref, voilà de quoi se remettre en selle pour cette rentrée et comprendre certains enjeux des mois à venir…

   

Au sommaire de cette émission spéciale :

01:00 Windows 11 sera disponible le 5 octobre

Microsoft officialise la sortie de son nouvel OS qui promet un look plus moderne, une sécurité accrue et des performances en hausse. Mais le déploiement se fera très progressivement et de façon optionnelle. Certaines machines ne recevront pas cette mise à jour avant la mi 2022 !

03:00 Windows 365 : Microsoft inaugure son service de Cloud PC

Microsoft a officiellement lancé en août son offre DaaS (Desktop as a Service) qui permet de disposer d’un PC Windows 10 (et bientôt Windows 11) complet hébergé dans le cloud et accessible depuis n’importe quel appareil : tablettes, smartphones, Web, vieux PC, Mac.

06:00 Windows Server 2022 lancé sans fanfare…

Windows Server reste l’un des OS forts au cœur des datacenters. Mais l’arrivée d’une nouvelle version n’est plus accueillie avec fanfares et trompettes. Pour Microsoft les enjeux sont aujourd’hui dans le cloud Azure et dans les approches hybrides avec Azure Stack HCI.

07:40 339 Tb/sec : nouveau record sur la fibre…

Réalisé par des chercheurs japonais du NICT sur une distance de 3000 km, ce nouveau record de 339 Térabits par seconde est près de deux fois supérieur au précédent record établi par l’UCL londonien.

09:30 Euclidia : le Gaia-X du SaaS ?

23 organisations européennes dont le CNLL (conseil national du logiciel libre) et OW2 s’unissent pour proposer un cloud essentiellement SaaS et totalement souverain. Seules les entreprises européennes peuvent en être membres. Un pied de nez à Gaia-X ?

11:20 8ème levée de fonds de Netskope

L’éditeur de cybersécurité réalise une nouvelle levée de fonds d’importance.

Il est aujourd’hui valorisé à 7,5 milliards de dollars ! C’est plus qu’Atos et presque autant que Renault !

12:30 Microsoft rachète RiskIQ pour 450 millions de dollars

L’éditeur américain a beaucoup dépensé cet été s’offrant plusieurs entreprises notamment dans les domaines de la cybersécurité. Mais pas que. L’éditeur veut aussi enrichir son offre Microsoft 365…

13:00 Dataiku : une grosse levée de fonds pour son 7ème tour de table

400 millions de dollars… la startup-licorne française Dataiku passe à l’échelle supérieure… Cocorico…

14:30 Intel aurait des visées sur Global Foundries

Avec Pat Gelsinger aux commandes, Intel retrouve un dynamisme effréné et fait feu de tout bois. L’une des urgences, trouver une parade aux dramatiques pénuries sur le marché des semi-conducteurs. Et pour accélérer le mouvement, Intel étudierait l’opportunité de racheter Global Foundries pour plus de 30 milliards de dollars. Ce n’est cependant qu’une rumeur pour l’instant.

16:40 SAS a opté pour une IPO

Broadcom avait des visées sur SAS… Mais les propositions ont été refusées et finalement SAS envisagerait une introduction en bourse en 2023… Une révolution pour cette entreprise au management très atypique.

17:50 Tibco sur le point d’être racheté

Spécialiste de l’analytics et leader de la BI augmentée, Tibco qui appartient au fonds Vista Equity Partners serait prochainement mis en vente.

18:40 La 5G est bien partie

Le dernier rapport de l’Arcep montre que même si la France est partie en retard, elle s’active fort pour le rattraper. Avec des disparités étonnantes entre les acteurs.

21:00 Les 30 ans de Linux.

Papy ne fait plus de la résistance… Il règne en maître… 30 ans pour un OS, c’est beaucoup finalement. Mais le système s’est imposé dans l’embarqué, dans les mobiles et surtout dans le cloud.

22:30 Itanium, cette fois c’est vraiment fini.

Avec Itanium, Intel voulait échapper à l’emprise de son architecture x86… 20 ans après, le constat est sans appel… L’échec est total… Car x86 a su se moderniser (x64) et devenir l’architecture de l’informatique de commodité.

23:30 GAFAMs… Les amendes tombent…

Amazon et WhatsApp sont retoqués par l’Europe sur leur respect du RGPD. Google pour des pratiques de mauvaises concurrences dans le secteur de la Presse.