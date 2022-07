Deux startups de la French Tech, Bird Office et Kactus, annoncent leur fusion afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux du monde du travail et créent une nouvelle plateforme de gestion de l’événementiel B2B au service de l’engagement des collaborateurs.

La crise pandémique a bouleversé le monde du travail encourageant chaque collaborateur à réfléchir sur ses équilibres de vie, sur ses objectifs personnels, sur l’utilité de son travail. Vagues de démissions, nouvelles attentes et exigences des salariés, lassitude générale, nécessité de repenser le travail pour proposer plus de flexibilité… Le métier des RH est profondément affecté par les conséquences indirectes de la pandémie et des confinements. Jamais les entreprises ne se sont montrées aussi concernées par « l’expérience collaborateur » et les besoins de remotiver l’engagement des collaborateurs.

Pour mieux répondre à ces nouveaux enjeux de transformation du monde du travail, deux startups françaises ont décidé d’unir leurs forces et de fusionner. Il est vrai que les plateformes Bird Office et Kactus évoluaient sur un même marché et étaient directement concurrentes. Toutes deux proposaient leur propre plateforme de réservation de lieux adaptés à toutes sortes d’événements d’entreprise : réunions, salles de formation, salles de séminaire, bureaux à la journée, soirée d’entreprises mais aussi repas d’affaires (chez Kactus) et événements virtuels dans un esprit très « hybride/phygital » (chez Bird Office).

Dans un contexte de forte croissance du marché de l’événementiel B2B et du MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), la fusion des deux startups Tech françaises donne naissance à un nouvel acteur digital de référence et à une nouvelle plateforme technologique à même de répondre aux besoins des grands comptes comme des PME et ETI.

Cette nouvelle entité est soutenue par une levée de fonds de 10 millions d’euros, notamment financée par les fonds d’investissement Eurazeo, BNP Paribas Développement, Raise. Elle représente un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros et compte près de 100 collaborateurs.

Le marché du MICE et de l’événementiel B2B connaît une forte croissance depuis la fin de la pandémie. Il représente désormais un marché estimé à plus de 3 milliards d’euros en France et 15 milliards en Europe. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de refaire du « Team Building » pour renouer leurs liens avec leurs collaborateurs, insuffler de nouvelles dynamiques, relancer la motivation des équipes. Selon les deux startups, les entreprises dépensent en ce moment plus de 800 euros par collaborateur et par an dans l’événementiel interne (dans le secteur de la Tech, cette somme grimpe même à 2000 euros).

Unies, les deux startups comptabilisent aujourd’hui 30 000 clients au total dont plus de 10000 entreprises récurrentes. Plus de 8 000 lieux partenaires sont référencés en France dont 40% d’hôtels, 30% de lieux événementiels, 30% de centres d’affaires et coworking.

“Le monde du travail est en train de se transformer durablement avec la mise en place du télétravail, de la flexibilité et la réduction des surfaces de bureau explique Arnaud Katz, PDG de Bird Office. Dans ce contexte, la question de l’engagement des collaborateurs est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. De ce fait, aujourd’hui, les collaborateurs se voient moins. La solution que nous proposons, avec la fusion de nos deux entités, est de se voir MIEUX grâce aux réunions, aux séminaires, aux soirées.”

