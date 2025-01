IBM continue de renforcer les compétences Oracle de sa division consulting et annonce l’acquisition d’Applications Software Technology LLC (AST), un cabinet de conseil international reconnu pour sa maîtrise approfondie des solutions Oracle. De quoi consolider la position d’IBM sur le marché du cloud et de la transformation numérique, en particulier dans le secteur public.

A l’heure des grandes migrations Cloud, la division de conseil (GBS) d’IBM semble s’intéresser tout particulièrement à Oracle et aux défis rencontrés par les clients de cet éditeur. En Septembre 2024, IBM avait déjà annoncé l’acquisition d’Accelalpha, un fournisseur mondial de services Oracle, pour accélérer l’adoption des applications Oracle Cloud par ses clients. Accelalpha était notamment spécialisé dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la logistique, les finances, la gestion de la performance d’entreprise (EPM) et la transformation client.

Cette semaine, IBM annonce une nouvelle acquisition dans la droite ligne de la précédente, celle d’AST (Acquire Applications Software Technology LLC).

Fondée en 1996, AST s’est rapidement distinguée comme partenaire privilégié d’Oracle. La société accompagne aujourd’hui les organisations de toutes tailles dans le déploiement et la gestion d’Oracle Cloud Applications (ERP, EPM, HCM, CPQ, OCI, JD Edwards, NetSuite). AST a également élargi ses compétences en collaborant avec Salesforce et MuleSoft pour proposer des solutions sur mesure, notamment dans le secteur public : collectivités locales, éducation primaire et secondaire (K-12), etc.

Reste que son savoir-faire repose autant sur sa connaissance des technologies Oracle que sur sa capacité à conseiller les entreprises dans la refonte de leurs processus. Cette double expertise, technique et fonctionnelle, en fait un acteur des plus intéressants pour IBM.

En absorbant ainsi AST, IBM renforce son pôle consulting pour mieux répondre aux exigences complexes de la transformation cloud des organisations. Déjà engagée dans un partenariat de près de quarante ans avec Oracle, IBM compte s’appuyer sur cette acquisition pour :

1/ Accélérer les transformations numériques : selon IBM, l’expertise éprouvée d’AST va permettre d’optimiser la migration et l’adoption des solutions Oracle Cloud, tout en répondant aux contraintes spécifiques du secteur public (sécurité, conformité, gestion des anciennes plateformes).

2/ Étendre sa présence internationale : présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde, AST ouvrira à IBM de nouvelles opportunités, notamment auprès des administrations locales et des établissements éducatifs.

3/ Consolider une stratégie d’écosystème ouvert : IBM explique appuyer sa stratégie sur une approche qui favorise l’interopérabilité et la collaboration, quel que soit l’environnement technologique. L’ajout des compétences d’AST vient renforcer cette dynamique et élargir l’offre de services d’IBM Consulting.

L’acquisition, dont les détails financiers n’ont pas été dévoilés, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025, sous réserve des conditions habituelles de clôture et d’approbation réglementaire. Pour IBM, « cette opération s’inscrit dans une stratégie globale visant à accompagner toujours mieux les clients dans leur transition vers le cloud hybride, l’IA et l’automatisation, en s’appuyant sur un réseau de partenaires technologiques et de compétences de plus en plus étendu ».

