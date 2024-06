Au sommaire de ce nouvel InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT, retrouvez la fragmentation du marché PC inhérente à la sortie de Windows 11 24H2, le nouveau stockage de Western Digital, HPE qui concurrence VMware, Databricks qui se réinvente, le Shadow IT et une innovation européenne à la traine.

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo hebdomadaire pour tout savoir et comprendre sur l’actualité IT. Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les faits marquants et les innovations qui secouent le monde de la technologie.

Cette semaine, Microsoft a officiellement lancé ses Copilot+ PC et leur Windows 11 24H2, introduisant une nouvelle ère d’intelligence artificielle au cœur des systèmes. Une double sortie qui engendre en parallèle une encore plus grande fragmentation du marché PC. Et c’est un problème.

L’IA n’impacte pas que les PC. Western Digital se lance dans la production de disques durs et SSD spécialisés pour différents traitements d’intelligence artificielle. Avec des modèles comme les Ultrastar HC680 et HC690 pour l’archivage et la génération de contenus, et l’Ultrastar DC SN861 pour des performances maximales, l’entreprise cherche à résoudre les goulets d’étranglement rencontrés dans les projets d’IA.

Surprise… A l’occasion de son HPE Discover 2024, le constructeur a annoncé une nouvelle offre logicielle qui vient carrément marcher sur les platebandes de VMware et Nutanix. Bâtie sur KVM et HPE Private Cloud, la solution promet une haute disponibilité et un coût total de possession avantageux.

De son côté et à l’occasion de sa conférence Data+AI Summit 2024, Databricks a annoncé une refonte complète de sa plateforme cloud pour un fonctionnement totalement serverless. Ce changement vise à simplifier l’utilisation, réduire les coûts et améliorer l’accessibilité. De plus, Databricks a introduit LakeFlow, un nouvel outil pour l’ingestion et l’orchestration des données, renforçant ainsi sa plateforme de données cloud​​.

Parallèlement, un rapport rédigé par 5 économistes souligne un urgent besoin de dynamisme et d’audace dans la politique d’innovation européenne.

Enfin, une étude Sevco soulignent à nouveau les risques du Shadow IT notamment lorsqu’il s’applique sur des matériels obsolètes.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo 2024 #25…

     

