Retrouvez InfoNews Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine avec au menu cette semaine un nouveau système HCI chez Dell, la disponibilité des Nutanix Clusters sur Azure, Oracle Alloy, la rumeur Atos-AWS, le marché de la colocation.

Bienvenue sur ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo animé, comme il se doit, par vos commentateurs favoris de l’actualité IT. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias s’attardent cette semaine sur les protections renforcées de Windows contre les attaques Brute Force et s’étonnent que ces protections depuis longtemps présentes dans Windows Server aient mis tant de temps à être activées sur les postes de travail.

Autre étonnement, l’annonce d’un nouveau système hyperconvergé chez Dell non pas basé sur les technologies VMware mais sur l’Azure Stack HCI de Microsoft.

Et encore une surprise chez Oracle à l’occasion d’Oracle CloudWorld qui s’est tenu cette semaine : Oracle Alloy permet de déployer OCI et ses services dans des datacenters d’ISV et fournisseurs de services pour les transformer en fournisseurs de cloud. Une réponse d’Oracle aux besoins de souveraineté ?

Et sur ce thème des clouds souverains, la rumeur de la semaine veut voir Atos s’allier à AWS pour offrir une alternative à Bleu Cloud et S3NS.

Le dossier de la semaine est dédié à une étude Synergy Research autour du marché de la colocation sur l’axe FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris) qui représente à lui seul 55% du marché européen de la colocation.

Retrouvez dès à présent votre émission…

     

AU SOMMAIRE DE CET ÉPISODE

EN BREF CETTE SEMAINE

00:50 Windows 11 renforce sa sécurité

Pour en savoir plus : Microsoft protège enfin mieux Windows des attaques Brute Force

02:50 Dell lance un système HCI avec Azure Stack

Pour en savoir plus : Dell lance un mini HCI en Azure Stack

À lire également : Avec Project Frontier, Dell Technologies veut faciliter l’Edge

04:45 Nutanix monte en puissance dans Azure

Pour en savoir plus : Nutanix monte un peu plus dans l’Azure

08:40 Alloy, le cloud en marque blanche d’Oracle

Pour en savoir plus : Top 10 des annonces d’Oracle CloudWorld 2022

10:45 Association AWS / Atos dans le cloud de confiance ?

Pour en savoir plus : Atos préparerait un « cloud de confiance » sur technologies AWS

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

12:44 Le FLAP market ne fait pas flop

RENDEZ-VOUS

15:50 Open Source Experience 2022 au Palais des Congrès à Paris – 8 et 9 novembre 2022

Pour s’inscrire : Créer mon badge – Open Source Experience

COUP DE KLAXON

17:25 Les J.O. : l’enjeu de la cybersécurité

Le directeur de l’ANSSI invite les entreprises à changer de braquet alors que les JO attirent les cybercriminels…

À lire également : Assises de la cybersécurité 2022 : Europe, souveraineté et passage à l’échelle

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE CETTE SEMAINE