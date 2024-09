Il est l’un des cofondateurs d’OpenAI et l’initiateur maladroit de la terrible crise de confiance qui avait secoué la jeune pousse l’an dernier. L’ancien scientifique en chef d’OpenAI, Ilya Sutskever, lance sa propre startup de l’IA, Safe SuperIntelligence (SSI) et annonce une levée de fonds spectaculaire d’un milliard de dollars pour développer ses propres IA sûres et puissantes.

SSI, acronyme de Safe SuperIntelligence, est une nouvelle startup américaine de l’IA générative, co-fondée en juin 2024 par Ilya Sutskever, le célèbre chef scientifique d’OpenAI qui a démissionné en début d’année, Daniel Gross, ancien directeur des initiatives IA chez Apple, et Daniel Levy, ancien chercheur chez OpenAI. Ensemble, ils ont pour ambition de créer des systèmes d’IA non seulement plus performants que l’intelligence humaine, mais aussi garantissant la sécurité face aux risques potentiels d’une intelligence artificielle déviant des valeurs humaines. Dit autrement, SSI ambitionne de créer une IA surpuissante, tout en s’assurant qu’elle ne présente aucun danger pour l’humanité.

Avec seulement dix employés, SSI a rapidement attiré des investisseurs de renom, dont Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et DST Global et serait déjà valorisée à 5 milliards de dollars.

Elle annonce une levée de fonds initiale de 1 milliard de dollars ! Ce qui en fait une Licorne avant même de lancer le moindre produit et seulement 3 mois après sa création. Cette somme sera principalement investie dans l’acquisition de puissance de calcul et le recrutement des meilleurs ingénieurs, répartis entre la Californie et Israël.

Une telle levée de fonds, malgré son extrême jeunesse et l’absence totale de toute production, témoigne de la confiance accordée à Sutskever et son équipe et reflète l’attrait persistant des investisseurs pour les projets d’intelligence artificielle, en dépit d’une certaine réticence du marché depuis quelques mois face à ce type de paris risqués.

La jeune pousse devra rapidement non seulement montrer qu’elle peut faire mieux que l’autre étoile de l’IA qu’est la startup française Mistral AI et surtout montrer qu’elle peut venir concurrencer OpenAI, Anthropic et la très bien financée mais illisible xAI d’Elon Musk.

