Le ton s’envenime entre les deux leaders du cloud. AWS multiplie les actions pour obtenir un « reboot » du contrat de modernisation des infrastructures IT de l’armée américaine attribué à Microsoft. Et la bataille juridique se transforme en crêpage de chignons par billets de blogs interposés…

La pandémie de coronavirus et le confinement de la plupart de leurs collaborateurs n’empêchent pas les deux géants de poursuivre leur lutte au sujet de l’attribution à Azure, controversée par AWS, du contrat de modernisation des infrastructures de l’armée américaine, le fameux contrat JEDI.

Cette histoire est devenue une véritable saga, avec des rebondissements toutes les semaines, qui anime le petit univers de l’IT. Et après les luttes juridiques, les débats sont en train de se déplacer sur le terrain des mots et des coups bas…

Certains pouvaient craindre que la remise du rapport de 313 pages de l’inspecteur général du DoD allait mettre fin au débat et par la même occasion à la saga. Rassurez-vous, il n’en est rien, et les scénaristes de ce très mauvais feuilleton ont encore des armes sous le coude. Preuve en est l’épisode de la semaine…

Rappel des épisodes précédents : Après plus d’un an de lutte entre les grands clouds américains, c’est Azure qui emporte le contrat Jedi évalué à 10 milliards de dollars sur 10 ans alors qu’il semblait acquis à AWS. AWS engage des poursuites pour annuler cette attribution dénonçant l’intervention de Donald Trump qui est un ennemi personnel de Jeff Bezos, le patron d’Amazon. AWS obtient la mise en pause de l’exécution du contrat le temps que le DOD apporte les réponses réclamées par les juges. L’inspecteur général du DOD remet son rapport affirmant que l’attribution s’est faite dans les règles de l’art et révèle au passage une bourde de l’administration qui a transmis à AWS des informations confidentielles Microsoft qu’AWS n’a pas le droit d’exploiter mais que l’entreprise utilise pour argumenter ses plaintes. Deux jours plus tard, le DOD obtient du juge un délai de 120 jours pour renégocier un élément litigieux du contrat et permette à Microsoft et AWS de réviser leurs positions.