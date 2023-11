Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité avec au sommaire cette semaine de l’IA dans les PC, Azure Studio AI, une cyberattaque contre l’Assemblée nationale, la saga OpenAI et le rachat de VMware par Broadcom.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous accueillent sur leur plateau d’InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’Actualité IT. Une actualité bien évidemment marquée par la rocambolesque saga OpenAI qui a changé 4 fois de CEO en 5 jours pour finalement retrouver un Sam Altman vainqueur à sa tête.

Mais avant de revenir sur cet épisode étrange, nos animateurs reviennent sur les annonces de HP qui veut intégrer l’IA à ses PC dès l’an prochain, sur l’arrivée d’Azure Studio AI et Windows Studio AI pour simplifier l’appropriation des modèles fondation par les développeurs et sur une enquête sur l’utilisation de l’IA en entreprise…

Mais il n’y a pas que l’IA dans la vie IT – contrairement aux apparences depuis le début de l’année. Et quand on ne parle pas IA, on parle… Cloud ! Le Gartner prévoit une nouvelle explosion de l’IA en 2024 à cause de… l’IA !

Enfin, nos animateurs s’attardent aussi sur le rachat enfin effectif de VMware par Broadcom et ses conséquences pour VMware et ses clients.

      

EN BREF

Premiers PC IA en 2024 selon HP

Simplifier l’IA avec Azure Studio AI

Cyberattaque contre l’Assemblée nationale

Enquête sur l’utilisation de l’IA dans les entreprises

VMWare / Broadcom : l’acquisition est validée

LE DOSSIER

L’explosion du cloud

LE RENDEZ-VOUS

APIdays Paris : indispensables API / Du 6 au 8 décembre 2023

L’INSOLITE DE LA SEMAINE

OpenAI & Sam Altman : que tout change pour que rien ne change

