Pour réduire les temps d’arrêts consécutifs aux cyberattaques, Vast Data et Veeam ont intégré plus fortement leurs solutions. Les restaurations sont censées être 50 fois plus rapide qu’avec les alternatives.

Conçues pour ingérer et gérer indifféremment Fichiers et Objets à l’ère du stockage « exabytes », les baies de stockage All-Flash « Universal Storage » de Vast Data font de plus en plus parlées d’elles. Performantes et sûres, adaptées aux grandes volumétries de données non structurées, elles sont couplées à des outils logiciels capable de réduire les volumes occupés de façon significative grâce à des algorithmes d’IA. Depuis quelques mois, le fabricant multiplie les partenariats avec les acteurs de la sauvegarde et de l’archivage.

Il n’est donc pas très surprenant de voir la startup se rapprocher d’un leader comme Veeam, connu pour ses solutions de sauvegarde et de protection des données.

Certifiée “Veeam Ready Object with Immutability”, les solutions de Vast Data supportent désormais les dernières versions (et fonctionnalités avancées) de la plateforme Veeam.

L’objectif de ce partenariat renforcé est en particulier de réduire les temps nécessaires à la restauration des données. Selon Vast, la restauration sur ses baies Universal Storage est jusqu’à 50 fois plus rapide qu’avec d’anciennes appliances de sauvegardes spécialisées. Dans la même logique, les performances de sauvegarde sont annoncées être huit fois supérieures.

« De nos jours, la principale considération en matière de protection des données à l’ère des ransomwares est la rapidité de la récupération », constate George Axberg, vice-président de la protection des données chez Vast Data.

Le support de Vast Data pour Veeam Data Platform permet ainsi de pleinement bénéficier des fonctionnalités suivantes :

– Immutabilité des données : Protection contre les ransomwares qui empêche les données critiques d’être modifiées ou détruites.

– Restaurations et opérations instantanées : En cas d’attaque, les clients peuvent accéder à toutes les données directement depuis Universal Storage, ce qui permet aux utilisateurs de rester productifs.

– Amélioration de l’évolutivité : Veeam Data Platform introduit des serveurs passerelles évolutifs pour améliorer les performances de sauvegardes.

– Sauvegarde “direct-to-object” :Les administrateurs peuvent sauvegarder les machines virtuelles directement sur le stockage objet à l’aide de S3.

À lire également :