La Saga autour du contrat JEDI à peine terminée, les deux géants du cloud se disputent un nouveau contrat gouvernemental. Cette fois, c’est Microsoft qui conteste l’attribution d’un contrat de la NSA à AWS…

Pendant plus de deux ans, la saga du contrat JEDI de modernisation de l’IT de l’armée américaine a fait la Une des actualités AWS contestant par tous les moyens possibles l’attribution à son concurrent Azure. Après bien des péripéties et des retards, le département de la défense américain annonçait jeter l’éponge et renoncer à l’initiative JEDI.

Affaire close ? Pas vraiment… On apprend cette semaine que Microsoft a déposé un recours pour contester l’attribution à AWS d’un autre contrat de modernisation, celui de l’agence NSA (National Security Agency). Dénommé WildandStormy, ce projet de migration vers le cloud des infrastructures de la puissante agence de surveillance américaine est comme le contrat JEDI évalué à 10 milliards de dollars.

La CIA et la NSA sont historiquement assez proches d’AWS avec plusieurs contrats clouds signés depuis 2013. Mais la mésaventure JEDI a créé un antécédent. Et l’idée de confier des gros contrats à un seul fournisseur n’est plus en vogue. Ainsi, le contrat de modernisation C2E de la CIA a été attribué à 5 acteurs (AWS, Microsoft, Google, Oracle et IBM) qui se disputent les différentes tâches à concrétiser.

La NSA n’a pas choisi la même approche que la CIA et attribué l’intégralité du contrat à AWS. Juste retour de manivelle, Microsoft conteste cette attribution : « Sur la base de cette décision, nous menons une protestation administrative par l’intermédiaire du Government Accountability Office. Nous exerçons nos droits légaux et nous le ferons avec prudence et responsabilité », a déclaré un porte-parole de Microsoft au site NextGov qui a dévoilé l’affaire.

Le GOA doit prendre sa décision le 29 octobre prochain. Difficile de prédire la tournure que prendra l’affaire. En attendant, voilà qui n’améliore pas les relations entre les hyperscalers. Mais c’est une seconde mauvaise nouvelle pour Azure après l’annulation du contrat Jedi.