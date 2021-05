L’attribution du contrat de modernisation des infrastructures de l’armée américaine, le contrat JEDI, est un véritable feuilleton depuis plus de 3 ans. Attribué à Microsoft, il est contesté par Amazon qui exploite tous les recours juridiques possibles. Face à l’enlisement juridique, l’armée américaine pourrait laisser tomber.

En jouant la guerre de l’usure, AWS semble parvenir à ses fins. Le département de la défense américain, le DoD, semble préférer simplement abandonner l’idée même du contrat JEDI plutôt que de perdre encore de longs mois, voire année, dans une bataille juridique sans fin.

Rappelons que le contrat de modernisation de l’informatique des armées grâce au cloud, le contrat JEDI, avait une approche « tout ou rien » avec la volonté de ne sélectionner qu’un seul et unique fournisseur cloud pour tous ses besoins de cloud computing. Après un long processus de sélection, c’est finalement Microsoft Azure qui avait été sélectionné. Dès l’annonce de cette attribution, AWS a réagi contestant les choix du DoD et dénonçant l’intervention directe de Donald Trump dans le processus.

Bien plus que le montant du contrat, 10 milliards de dollars étalés sur 10 ans, c’est davantage l’image que représente le fait d’être fournisseur exclusif du Pentagone qui est ici au cœur de la bataille.

AWS avait obtenu en 2020 la suspension de l’exécution du contrat tant qu’un jugement final n’avait pas été émis. Fin avril, un juge américain a refusé la demande de Microsoft et du DoD que les allégations d’AWS concernant l’intervention de Donald Trump soient rejetées. Une décision qui permet ainsi à AWS de poursuivre son travail de blocage.

Pour le Pentagone, la bataille n’a déjà que trop duré. Plutôt que de continuer à se prendre la tête en enchainant les procédures juridiques, le DoD envisagerait tout simplement d’abandonner le contrat JEDI et de changer totalement de philosophie : plutôt que d’opter pour un seul fournisseur, il les multiplierait, histoire de satisfaire un peu tout le monde.

Dans une note envoyée au congrès, les responsables de l’armée américaine indiquent en effet que « les actions en justice seront longues et complexes et allongeront considérablement la chronologie… La perspective d’un processus de litige aussi long pourrait remettre en question le contrat JEDI cloud ».

Dans un message, Microsoft explique que « JEDI a été développé pour répondre à un besoin critique de sécurité nationale. Mais nous reconnaissons avec les ministères de la Défense et de la Justice des États-Unis qu’un litige prolongé est nuisible et a retardé la transmission de cette technologie aux militaires qui en ont besoin. Nous sommes un partenaire engagé du DoD depuis plus de 40 ans et nous avons l’intention de poursuivre cette relation dans les années à venir pour nous assurer que nos forces armées disposent de la technologie qu’ils méritent ». Rappelons que parallèlement au contrat JEDI, Microsoft a également signé un autre contrat de 20 milliards de dollars pour équiper l’armée de casques Hololens.