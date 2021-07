L’attribution d’un contrat de modernisation par le cloud des infrastructures informatiques militaires américaines a été l’un des feuilletons les plus intenses du monde IT ces trois dernières années. Face à l’enlisement juridique, le Pentagone a officiellement jeté l’éponge et mis fin au contrat JEDI.

Petit rappel des faits : en 2018, l’armée américaine décide d’entamer une vaste opération de modernisation de ses infrastructures informatiques en basant tout sur le cloud et sur un seul et unique fournisseur. Dénommé JEDI, ce contrat, d’une valeur de 10 milliards de dollars sur 5 à 10 ans, fait l’objet d’un appel d’offres qui connaîtra plusieurs rebondissements avant l’annonce en octobre 2019 du choix de Microsoft Azure. AWS dispute alors immédiatement ce choix y voyant une intervention directe et illégale du président Trump. S’en suit une longue bataille juridique avec un inévitable enlisement de la situation au point que 20 mois plus tard aucune transformation n’ait pu être entamée.

Sous l’impulsion du nouveau gouvernement Biden, le Pentagone s’est aperçu que ses besoins avaient évolué, que l’écosystème avait changé, et que le plus simple consistait à tout simplement jeter le gros projet JEDI à la poubelle pour le remplacer par des projets plus petits, mieux définis, et s’appuyant sur plusieurs fournisseurs plutôt qu’un seul.

John Sherman, directeur de l’information par intérim du DoD, explique ainsi que « JEDI a été développé à une époque où les besoins du département étaient différents et où la technologie des CSP et notre connaissance du cloud étaient moins matures. À la lumière de nouvelles initiatives comme JADC2, l’IA et l’Accélération des données (ADA), de l’évolution de l’écosystème cloud au sein du DoD, et des changements dans les besoins des utilisateurs nécessitant de tirer parti de plusieurs environnements cloud pour exécuter leur mission, notre paysage a progressé et une nouvelle voie à suivre est justifiée pour atteindre la domination dans les domaines de la guerre traditionnelle et non traditionnelle ».

AWS emporte donc la guerre de l’usure. Comme on le supposait dès la mi-mai, le Pentagone a officialisé hier l’abandon du projet JEDI pour éviter encore de longs de paralysie dans une bataille juridique. D’autant que pour les Américains, il y a une vraie logique à ce qu’un contrat d’une telle somme soit réparti entre plusieurs fournisseurs.

Le Pentagone précise que l’ancienne initiative JEDI est remplacée par une nouvelle initiative « multicloud / multifournisseur » dénommée JWCC pour Joint Warfighter Cloud Capability. Il précise toutefois que dans un premier temps seuls Microsoft Azure et AWS seront sollicités. « Nos études de marché indiquent que ces deux fournisseurs sont les deux seuls Cloud Service Providers à même de satisfaire aux exigences du Département de la Défense ».

De quoi faire grincer les dents d’Oracle qui a multiplié les assauts contre le projet JEDI et lancé récemment une pétition auprès de la Cour Supreme en faveur de l’annulation du contrat.

Pour calmer les esprits et ouvrir la voie à un partenariat enrichi, le Pentagone précise que « le DoD va immédiatement débuter une collaboration avec l’industrie et poursuivre ses études des marchés afin de déterminer si d’autres hyperscalers américains peuvent répondre à nos exigences… ». Un petit signe envoyé à Oracle sans nommer personne.

Microsoft a répondu à l’annonce du Pentagone dans un billet de blog. Toni Townes-Whitley, le nouveau président U.S. Regulated Industries de Microsoft US écrit : « Nous comprenons la décision du DoD et nous les soutenons, ainsi que tous les militaires qui ont besoin d’une technologie du 21e siècle que JEDI aurait fournie. Le DoD a été confronté à un choix difficile : poursuivre ce qui pourrait être une bataille judiciaire de plusieurs années ou trouver une autre voie à suivre ». Il ajoute que « il est clair que le DoD fait confiance à Microsoft et à notre technologie, et nous sommes convaincus que nous continuerons à l’emporter quand le DoD sélectionnera ses partenaires pour de nouveaux travaux ».

Une annonce qui marque donc la fin officielle de la saga JEDI mais qui pourrait découler sur un « spin-off » tout aussi riche en rebondissements… la saga JWCC ! Tout dépendra de l’agressivité d’Oracle, IBM et voire même Google (qui s’était retiré du marché JEDI sous la pression de ses employés) à se faire une place sur les multiples marchés créés par la nouvelle initiative du Pentagone.