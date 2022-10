Comme chaque vendredi, retrouvez votre émission InfoNews Hebdo qui analyse l’actualité IT de la semaine avec au sommaire des ventes de PC qui prennent le bouillon, un Google Next riche en annonces, de nouvelles cyberattaques, et le rapport du Cigref sur la réduction des coûts énergétiques dans l’IT.

Guy Hervier et Jean François Le Nilias sont au rendez-vous, comme chaque semaine, de l’actualité IT.

Ils ont retenu cette semaine différentes annonces marquantes comme l’inattendue chute brutale des ventes de PC au troisième trimestre 2022, les annonces de Google Cloud à l’occasion de sa conférence NEXT’22, les nouvelles acquisitions du fonds Thoma Bravo et Vista Equity à coup de milliards de dollars, le décret signé par le président Biden pour trouver un terrain d’entente entre l’Europe et les USA autour de la confidentialité des échanges de données et une nouvelle cyberattaque sur nos infrastructures territoriales.

Mais leur attention a surtout été attirée cette semaine par un nouveau rapport du Cigref qui place les DSI en première ligne des efforts de réduction des coûts énergétiques dans les entreprises.

      

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO D’INFONEWS HEBDO

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Les ventes de PC en chute libre

04:00 Google veut pousser les workload mainframes vers son cloud

07:45 Après Corbeil-Essonnes et Caen, la Seine-Maritime

09:55 Transfert des données EU-US : un accord en question

12:35 KnowBe4 et ForgeRock : Les investisseurs investissent

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:30 Cigref : comment réduire la facture énergétique ?

LE RENDEZ-VOUS

19:05 Matinale IT for Business : Le cloud dans tous ses états – Mercredi 19 octobre – En live dès 9H30

LE COUP DE CŒUR

20:30 Un compilateur zéro faute français

