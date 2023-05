Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec au menu de cet épisode Bing, MS Designer, OVHcloud, Intel ; Numeum, et l’emploi IT…

Jean François Le Nilias et Guy Hervier sont une nouvelle fois au pilotage de cet épisode d’InfoNews Hebdo, votre émission hebdomadaire qui déchiffre l’actualité IT du moment.

Comme chaque semaine l’IA et le Cloud animent l’écosystème de l’informatique et des télécoms. Avec d’abord l’accès désormais ouvert à tous au nouveau Bing et à son IA conversationnelle animée par GPT-4 mais aussi l’IA génératrice d’images aussi bien dans Bing que dans le nouvel outil Microsoft Designer pour créer des présentations visuelles pour tous les supports en quelques clics.

Côté Cloud, nos animateurs ont retenu l’annonce OVHcloud de la semaine qui défie AWS et son Glacier sur le terrain de l’archivage au plus bas coût possible. Ils reviennent également sur le nouveau rapport de Numeum qui, quelques semaines après le Cigref, se penche lui aussi sur les défis des migrations et de la souveraineté.

Les malheurs d’Intel et les nouveautés de OnlyOffice ont également attiré l’attention de nos éditorialistes cette semaine.

Mais cette émission est aussi l’occasion de prendre le pouls d’un marché de l’emploi IT qui marque un le pas, avec des startups moins vivaces et un retour au bercail de certains pionniers de la Grande Démission.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo

     

AU SOMMAIRE DE CE NUMERO

EN BREF

00:40 – Bing Chat et Microsoft Designer désormais accessibles à tous

05:00 – OnlyOffice lance son nouvel espace collaboratif

07:50 – OVHCloud propose une offre de stockage froid Cold Archive

09:30 – Emploi : atterrissage difficile pour les startups

11:30 – Intel en pleine crise

LE DOSSIER

15:15 – Après le Cigref, Numeum enquête sur le cloud

LE RENDEZ-VOUS

19:45 – VivaTech, Davos de la technologie ? – Du 14 au 17 Juin 2023, à Paris

LE COUP DE GUEULE

22:00 – Grève des scénaristes d’Hollywood : nouveaux canuts ?

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE CETTE SEMAINE