Désormais planifié le vendredi soir, votre rendez-vous vidéo « InfoNews Hebdo » aborde les temps forts de la semaine écoulée et revient sur les actualités qui ont retenu l’attention de la rédaction.

C’est l’heure de se reconfiner ! Une expérience à laquelle toute la rédaction d’InformatiqueNews est préparée. Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont donc bien présents au rendez-vous vidéo InfoNews Hebdo, désormais diffusé dès le Vendredi soir afin que chacun puisse profiter du Week-End pour découvrir l’émission en toute tranquillité.

Cette semaine, c’est la nouvelle et onzième édition du rapport SoSS (State of Software Security) de Veracode qui a retenu toute notre attention. L’analyse de 130 000 applications d’entreprise révèle qu’il faut environ 6 mois aux équipes pour combler 50% des failles découvertes et identifiées. Elle révèle aussi que 76% des applications métiers présentent au moins une vulnérabilité connue et non corrigée.

La semaine a aussi été marquée par les résultats financiers en hausse des GAFAM malgré la crise et par l’explosion en bourse des valeurs « Cloud ». De cloud, il en est aussi question avec les annonces d’AppDynamics qui dévoile tout un nouveau portefeuille de solutions estampillées « Cloud Native ».

Autre temps fort, le rachat de l’inventeur des FPGA, Xilinx, par AMD pour 35 milliards de dollars quelques semaines après l’annonce par son concurrent NVidia d’absorber ARM.

Enfin, la rumeur de la semaine vient des USA : Microsoft serait sur le point de finaliser la version 1.0 de « Windows 10X » et préparerait pour l’automne 2021 un « Windows 10++ » entièrement relooké.

  

EN BREF, CETTE SEMAINE

00:42 Microsoft va relooker Windows 10

La rumeur le promet… Microsoft va profondément repenser le « look & feel » de son système d’exploitation. L’éditeur fait à nouveau les yeux doux à son OS un temps quelque peu délaissé.

03:10 AppDynamics lance une plateforme d’observation Full Stack dans le Cloud

La filiale de Cisco spécialisée dans l’APM (Application Performance Monotoring) vient combler le manque de visibilité entre l’infrastructure On Premisses et les environnements cloud des entreprises.

05:25 Uber & Lyft : un modèle remis en question

Les deux entreprises ont perdu leur appel et n’ont pas réussi à convaincre la justice californienne du bien-fondé de leur modèle économique. Elles sont sommées de requalifier leurs chauffeurs en salariés. Pas de quoi démoraliser les deux entreprises qui ont lancé un référendum (« Proposition 22 ») pour instaurer un nouveau statut de travailleurs et qui parient leur avenir sur les taxis autonomes… sans chauffeur.

08:50 Les valeurs Cloud et les GAFAM battent des records malgré la crise

La capitalisation boursière au 20 mars des GAFA était de 3000 milliards de dollars, aujourd’hui elle dépasse les 5300 milliards de dollars ! Vive la pandémie !

11:50 AMD s’offre l’inventeur du FPGA, Xilinx, pour 35 milliards de dollars !

Après NVidia qui veut débourser 44 milliards de dollars pour croquer ARM, AMD réagit en s’emparant d’un spécialiste des circuits FPGA, de la 5G et des processeurs ARM militaires, Xilink.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:40 Veracode publie son rapport State of Software Security 2020

Veracode vient de publier la 11ème édition de son toujours très instructif rapport « State of Software Security » sur la sécurité des logiciels développés par les entreprises. Une édition qui chiffre les vertus du Security By Design et dévoile que 76% des applications présentent au moins une faille de sécurité, seulement 24% présentant des failles graves.

LES RENDEZ-VOUS DES PROCHAINES SEMAINES

18:10 La matinale IT For Business « Edge Computing : l’intelligence migre en périphérie de réseau »

Il est encore temps de s’inscrire à l’événement virtuel en direct Live organisé par IT for Business autour du Edge Computing. Comment piloter une flotte IoT ? Comment gérer la décentralisation de l’intelligence ? Pourquoi se rapprocher de la source des données ? Comment renforcer la sécurité aux extrémités du réseau ? Toutes ces questions et bien d’autres trouveront leurs réponses le mardi 17 novembre 2020 !

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

20:00 Le Syntec Numérique remonte au créneau de plus belle.

Les communiqués opportuns du Syntec dans le collimateur de Guy Hervier.