Vendredi, c’est le jour d’InfoNews Hebdo, l’émission qui revisite l’actualité IT de la semaine. Au sommaire de cet épisode : du M3 chez Apple, du Risc-V chez Google, Salesforce fait les yeux doux aux PME, Dell hyperconverge OpenShift, ChatGPT fait exploser le phishing et LinkedIn compte 1 milliard.

Comme chaque semaine, retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un grand décryptage de l’actualité IT. Cette semaine, dans InfoNews Hebdo, on parle processeurs, phishing, PME, ETI, hyperconvergence, et réseaux sociaux d’entreprise.

En effet, l’attention de nos animateurs a été capturée par diverses annonces autour des processeurs. Alors qu’il devient de plus en plus évident qu’ARM espère effacer un jour x86 de l’univers PC (avec les annonces de Qualcomm sur Snapdragon X Elite et les rumeurs NVidia et AMD), Apple a lancé cette semaine la déjà troisième génération de ses processeurs maison, les M3. Mais ARM pourrait trouver une concurrence plus féroce qu’attendu dans l’univers de l’ultra-mobilité : Risc-V a été officiellement adoubé cette semaine par Google.

Dans un domaine totalement différent, Salesforce fait désormais les yeux doux aux PME pour étendre ses parts de marché. L’éditeur lance une offre Starter.

Alors que le marché de l’hyperconvergence est en pleine mutation, bouleversé par les concepts Cloud, Containers et IT-as-a-Service, Dell lance une nouvelle appliance qui hyperconverge OpenShift de Red Hat.

Difficile de ne pas parler d’IA en 2023. Cette semaine l’attention revient sur ChatGPT et son impact sur le milieu de la cybersécurité. Ses capacités sont exploitées largement par les cybercriminels. Depuis l’apparition de l’IA générative d’OpenAI, les attaques par Phishing ont augmenté de 1265% !

Nos animateurs reviennent également sur le milliard d’utilisateurs de LinkedIn, sur OnePoint récupéré par Atos, et sur une étude qui montre que – dans une approche très « faites ce qu’on dit, pas ce qu’on fait » – nos ETI n’exploitent pas encore les données.

     

EN BREF CETTE SEMAINE

00:38 – Risc-V chez Google et M3 et Apple

05:05 – Salesforce veut gagner les PME avec Starter

07:20 – Dell adopte l’hyperconvergence sous OpenShift

09:50 – Le Phishing explose avec ChatGPT

12:45 – Onepoint s’incruste dans Atos

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

17:40 – Les ETI n’exploitent pas encore les données

RENDEZ-VOUS

21:15 – GreenTech Forum à Montrouge

À l’heure de la sobriété numérique et des optimisations énergétiques, le GreenTech Forum 2023 s’annonce comme le rendez-vous incontournable du Numérique et de l’Environnement.

Pour en savoir plus et s’inscrire : GreenTech Forum – 21 & 22 novembre – Paris

COUP DE CHAPEAU

23:23 – LinkedIn dépasse le milliard de membres

Pour en savoir plus : Un milliard d’utilisateurs pour LinkedIn

EGALEMENT DANS L’ACTUALITE CETTE SEMAINE