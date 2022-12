Retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec au sommaire cette semaine du Windows 11, du Process Mining Celonis, AWS, NIS2, Orange, OVHcloud et l’implosion des valeurs GAFAMs.

Guy Hervier et Jean François le Nilias vous accueille sur leur plateau d’InfoNews Hebdo pour un déchiffrage éclairé et éclairant de l’actualité IT de la semaine.

Ils reviennent notamment sur la difficile montée en puissance de Windows 11 qui tarde à se faire largement adoptée des entreprises, des gamers et des utilisateurs d’autant que ces minimaux techniques continuent de lui interdire l’accès à la majorité des PC installés. Et cela risque d’être un gros problème à gérer pour Microsoft alors que les ventes de PC neufs prennent le bouillon, crise économique oblige.

Autre sujet, le Process Mining dont l’un des grands spécialistes, Celonis, veut étendre l’utilisation en s’adressant directement aux utilisateurs métiers avec la nouvelle version de Process Sphere.

Le grand événement de la semaine restera bien évidemment la conférence AWS Re:Invent avec une pléthore d’annonces mais aussi un rattrapage du cloud d’Amazon sur la communication autour des clouds souverains et ses engagements référencés au sein de son Digital Sovereignty Pledge.

Et puisque l’on parle de souveraineté de l’Europe, nos animateurs reviennent sur la finalisation de la directive NIS2 (notamment soutenue par l’ANSSI) qui vise à améliorer les capacités de réponses aux incidents cyber de l’UE.

Autre sujet, le réseau cuivre – et ses coûts croissants pour le maintenir en vie – est au cœur d’un profond désaccord entre Orange et l’ARCEP. Le premier veut entamer une action en justice contre le second.

Petit Cocorico et petite victoire pour OVHcloud qui est pour la première fois retenu comme un acteur majeur du marché cloud IaaS mondial par un cabinet d’analyses américain, en l’occurrence IDC.

Mais grand « patatras et badaboom » pour les valeurs des GAFAMs et des hyperscalers américains. L’indice des valeurs Cloud qui affichait un « x12 » l’an dernier se prend un gros revers pour afficher un inquiétant « x4 ». Leurs actions font désormais fuir les investisseurs…

    

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO :

En Bref cette semaine

00:50 – Windows 11, à la traîne un an après

03:50 – Celonis, le spécialiste du Process Mining veut séduire les métiers

06:35 – AWS s’intéresse à la souveraineté numérique de l’Europe

09:10 – L’Europe adopte la directive NIS2



11:35 – Orange prépare un recours contre l’Arcep

Le dossier de la semaine

13:35 – L’implosion des valeurs du cloud

Le Rendez-Vous

16:12 – La matinale d’IT for Business sur le stockage, le 8 décembre, en ligne

Le Cocorico de la semaine

17:40 – OVHcloud reconnu comme un hyperscaler par IDC

