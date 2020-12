En ces dernières heures de 2020, il est temps de jeter un œil aux 10 principales actualités IT qui ont marqué l’année…

2020, « Annus Horibilis », s’évanouit dans les limbes du temps laissant le monde dans un état d’incertitude jamais rencontré avec des collaborateurs pour beaucoup confinés chez eux. Alors que 2021 pointe à l’horizon, voici les 10 actualités IT qui ont marqué l’année écoulée…

IBM veut splitter en deux

IBM annonce en octobre un tournant majeur. L’entreprise désormais dirigée par Arvind Krishna annonce vouloir diviser ses activités en deux entités : une dédiée au cloud et à l’IA qui gardera le nom IBM et une autre formée par l’ancienne division d’hébergement managé et de services d’infogérance provisoirement prénommée NewCo. Un split qui redessine totalement le visage de l’entreprise. Et qui commence par un vaste plan de licenciement international et la suppression d’un poste sur quatre en France. Le split sera effectif en fin d’année 2021.

VMware lance vSphere 7 et Tanzu

VMware concrétise la stratégie définie en 2019 qui redessine profondément son activité mais surtout la fondation même de bien des infrastructures d’entreprise. L’entreprise ouvre un nouveau chapitre en Mars en lançant vSphere 7, sa nouvelle plateforme qui met sur un pied d’égalité VMs et Containers et introduit Kubernetes au cœur de sa plateforme d’infrastructure. L’éditeur veut imposer sa plateforme et ses outils Tanzu dans le cloud privé, le cloud hybride, les clouds publics, mais aussi au cœur de la chaîne DevOps et de la modernisation des applications.

Nutanix change de patron

Coup de tonnerre sur la Silicon Valley : Dheeraj Pandey, le co-fondateur et CEO de Nutanix annonce, en Août son intention de quitter l’entreprise qu’il a fondée 11 ans plus tôt. En décembre, on apprend qu’il laisse les rênes à Rajiv Ramaswami, ancien directeur de la division « Products & Cloud Services » de VMware. Une nouvelle qui déplait fortement à cette dernière. L’entreprise dirigée par Pat Gelsinger annonce en fin d’année poursuivre en justice Rajiv Ramaswami. Nutanix qualifie l’affaire de « démarche malavisée » et déclare que VMware tente ainsi d’affaiblir un concurrent. En attendant les conséquences de ce procès, Nutanix doit poursuivre sa route, se réinventer et continuer d’innover. L’année 2021 s’annonce Rock & Roll avec le départ de quelques figures clés – notamment en Europe – dans le sillage de Dheeraj Pandey.

NVidia veut racheter ARM

En septembre, NVidia annonce la plus grande acquisition de son histoire et met 44 milliards de dollars sur la table pour s’offrir le créateur britannique de processeurs ARM… Mais cette acquisition est complexe et doit encore être approuvée en 2021 par différentes instances internationales qui se montrent jusqu’ici plutôt réticentes. Une grande partie de la stratégie IA de NVidia dépend de ce rachat qui inquiète les partenaires actuels d’ARM que sont Apple et Qualcomm notamment.

AMD de son côté contre-attaque en absorbant l’inventeur du FPGA, Xilinx.

Apple passe à ARM

Coup dur pour Intel. Apple annonce en Juin abandonner l’architecture x86 pour ses Mac et adopter l’architecture ARM qui anime déjà ses smartphones, montres connectées et tablettes. Mi-novembre, Apple concrétise sa promesse et lance ses premiers Macbook Air, Macbook Pro et Mac Mini animés par un processeur maison, le M1. Les performances de ce dernier surprennent et mettent Intel et AMD dans l’embarras. C’est une révolution qui s’annonce avec des éditeurs désormais convaincus qui se mettent à développer pour ARM non seulement les versions Mac mais aussi les versions Windows de leurs logiciels. Un effet de bord bénéfique pour Microsoft qui va peut-être enfin arriver à imposer Windows on ARM en 2021. En attendant, l’univers Mac se réinvente et de nouveaux processeurs encore plus puissants que le M1 sont attendus en 2021 pour animer les prochains iMac et Mac Pro.

Le contrat JEDI toujours suspendu

Ce fut le grand feuilleton IT de l’année. L’attribution d’un contrat cloud de 10 milliards de dollars à Azure pour moderniser l’infrastructure informatique de l’armée américaine est digne d’une saga façon Dallas. Avec une lutte fratricide entre Azure et AWS… Une bataille politique et juridique qu’InformatiqueNews regarde comme une série TV… La saison 3 promet en 2021 de nouveaux rebondissements.

Xerox abandonne l’idée de racheter HP

Le début d’année a été animé par un autre feuilleton… La société Xerox voulait racheter HP Inc, le fabricant de PC et d’imprimantes bien pus gros qu’elle. Après de multiples rebondissements, Xerox finit par lâcher l’affaire et abandonne son OPA hostile en avril.

Sunburst, une gigantesque attaque d’espionnage

Stupeur en cette fin d’année 2020… SolarWinds Orion, le logiciel d’administration utilisé par 18 000 entreprises à travers le monde est altéré depuis des mois par des cybercriminels qui y ont introduit une porte dérobée. L’affaire est encore trop nouvelle pour que l’on mesure exactement l’impact de l’attaque. Mais les réseaux de grandes entreprises internationales, de Microsoft, de FireEye, et de nombreuses entités gouvernementales ont été infiltrés. L’affaire va continuer à faire bien de remous en 2021.

La création de Gaia-X

La France et l’Allemagne annoncent en Juin une volonté commune de construire un métacloud européen pour contrer les hyperscalers européens et créer des infrastructures permettant à l’Europe de faire prévaloir sa souveraineté sur ses données. L’association Gaia-X est fondée en septembre et les 160 membres du « jour 1 » sont révélés en novembre pour le premier « Gaia-X Summit ». Le métacloud européen devrait entrer en opération vers le milieu de l’année 2021.

Le rachat de Slack par Salesforce

À plus de 27 milliards de dollars, l’acquisition de Slack par Salesforce parait un peu disproportionnée. Mais à l’heure du DataOps et de la collaboration, Slack représente pour Salesforce une nouvelle opportunité de s’ancrer encore plus profondément dans l’organisation des entreprises. L’éditeur a de grandes ambitions pour son nouveau hub collaboratif qui va devenir le « front end » de ses services cloud.