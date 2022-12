L’année 2022 touche à sa fin. L’occasion pour nous de revenir sur les nombreux « invités de la semaine » accueillis par Guy Hervier sur le plateau d’InformatiqueNews durant l’année. Cette seconde partie de notre séance de rattrapage couvre le second semestre 2022 avec des invités variés, les PDG des grands éditeurs côtoyant quelques startups pleines d’ambition…

Chaque semaine, Guy Hervier donne rendez-vous à un « Invité de la Semaine » du secteur de l’IT pour discuter tendances, actualités, défis et stratégies des entreprises, nouvelles solutions, etc.

Après une première rétrospective couvrant les 6 premiers mois de 2022, voici une rétrospective des invités accueillis sur notre plateau sur les 6 derniers mois.

Merci à tous ces PDG et dirigeants, français ou internationaux, des petits et grands acteurs de l’IT qui se sont prêtés au jeu de l’interview en direct pour déchiffrer leur stratégie, expliquer leur vision et commenter l’actualité.

« La technologie devrait être un catalyseur pour une meilleure vie pour tous »

César Cerruda, Président de NetApp

« Nous fournissons simplicité, performance, scalabilité et fiabilité sur la couche de stockage »

Boyan Ivanov, CEO de StorPool

« Nous aidons les entreprises à faire de grosses économies par une gestion intelligente de leur data »

Thomas Thalmann, CEO de PoINT Software & Systems

« A l’ère des pétaoctets, nous offrons une réponse solide pour archiver, protéger et déplacer la data »

Valery Guilleaume, CEO de Nodeum

« Nous avons pour objectif de remplacer la bande par l’ADN »

Erfane Arwani, CEO de Biomemory

« Avec SymplyPerifery, nous faisons nos premiers pas sur le marché des appliances »

Dave Zabrowski, CEO de DataCore

« Nous voulons devenir le poil à gratter des hyperscalers »

Margus Danil, CCO de Storadera

« L’avenir de la cybersécurité est dans le as-a-service »

Emmanuel Gosselin, Directeur des ventes de Sophos France

« Nous n’avons pas vocation à remplacer la traduction humaine mais à la rendre plus productive »

Vincent Godard, PDG de Systran

« La nouvelle société IBM affiche des résultats records avec ses deux piliers, technologie et consulting »

Béatrice Kosowski, Présidente d’IBM France

« Teradata est une société Cloud First mais pas Cloud Only »

Christophe Gendre, Directeur général de Teradata France

« Il y a un déport des investissements sur comment on réinvente l’expérience client »

Emilie Sidiqian, Directrice générale de Salesforce France

« Mitel accompagne les clients dans leur maturité digitale et la transformation des usages. »

Christophe Chamy, Directeur général de Mitel France

« Il y a une vraie prise de conscience de nos clients sur l’importance de la cyber-résilience »

Philippe Roncati, Président de Kyndryl France

« Nous aidons les organisations à exploiter toutes les données et à passer à l’action grâce à celles-ci. »

Mike Capone, CEO de Qlik

« Les métavers cristallisent beaucoup d’enjeux dans nos industries numériques »

Edouard Castellant, Directeur Général Entreprise de Nokia France

« Le cloud est un accélérateur de technologie, de sobriété et de continuité d’activité »

Christophe Negrier, Directeur général d’Oracle France

« Nous gagnons notre souveraineté sur l’indépendance technologique »

Sébastien Lescop, Directeur général de Cloud Temple

« La réponse à la complexité du ‘move to cloud’, c’est l’automatisation »

Jean-Christophe Morisseau, Directeur général de Red Hat France

Rendez-vous dès Janvier pour une nouvelle saison de notre émission « L’invité de la semaine »…