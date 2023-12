Il y a décidément du beau monde qui se croise tous les vendredis sur le plateau de « l’invité de la semaine » d’InformatiqueNews. Voici un récapitulatif de tous nos invités de l’année 2023…

Chaque semaine, Guy Hervier reçoit sur le plateau d’InformatiqueNews, un invité phare de l’univers IT pour déchiffrer les tendances du marché et les évolutions des offres et solutions informatiques et télécoms.

Et cette année encore, les personnalités les plus importantes de l’univers IT en France comme à l’international, sont venues partagées leur vision du marché et de la transformation numérique.

Découvrez ou redécouvrez les grands entretiens de 2023, ici classés par thématiques…

Le Grand Débat « Souveraineté »

Louis Naugès (Wizy) et Alain Garnier (Jamespot)

Cloud & Souveraineté Européenne : Le Grand Débat Naugès / Garnier

Thomas Balladur (Interstis), Alain Garnier (Jamespot), Lionel Roux (Wimi)

Les « David » Français du Collaboratif face aux Goliaths américains

Cloud & Services

Philippe Miltin, Directeur général de Outscale

« Il faut davantage soutenir les filières numériques Européennes… »

Régis Castagné, DG de Equinix France

« Notre ‘Secret Sauce’ réside dans notre capacité à interconnecter tous les écosystèmes »

Alain Issarni, Président exécutif de Numspot

« Chez Numspot, nous avons choisi de faire de l’open source first »



Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France

« Avec Red Hat OpenShift, on est devenu le leader sur le marché de l’orchestration des containers »



PC, Serveurs et Devices

Stéphane Huet, PDG France de Dell Technologies

« Face aux contraintes du cloud public, les entreprises réinvestissent dans leurs infrastructures On Prem »

Alain Melon, PDG de HPE France

HPE France ou le pari de l’informatique à la périphérie

Eric Lallier, PDG France de Lenovo

« Plus nous serons d’acteurs sur le marché de la VR, plus vite les choses avanceront »

Infrastructures réseau et stockage

Marc Dollois, DG France de VMware

« Nous voulons fournir une expérience identique entre cloud privé, cloud hybride et multicloud »

Hugues Heuzé, DG France de Pure Storage

« Avec nos nouvelles gammes, nous répondons à 100% des cas d’usage »

Florent Embarek, VP South EMEA de Versa Networks

« SASE c’est la promesse de distribuer simplement les services où que soient vos utilisateurs »

John ‘Coz’ Colgrove, CTO et co-fondateur de Pure Storage

« Avec Evergreen, le stockage s’améliore avec le temps au lieu de devenir obsolète »

Guillaume de Landtsheer, DG de NetApp France

« Les gros hyperscalers utilisent les technologies NetApp en marque blanche »

Rajiv Ramaswamy, CEO de Nutanix

« HCI, Multicloud, IA… Nutanix est une entreprise hyperconvergente…. »



Cybersécurité

Jérôme Renoux, DG France de Akamai

« En matière de cybersécurité, il faut être en veille permanente… »

Jacques de La Rivière, président de Gatewatcher

« La cybersécurité, c’est d’abord une gestion du risque cyber »

Arnaud Le Hung, responsable France de BlackBerry

« Ce n’est pas parce que les fournisseurs de cloud sont sécurisés, que vous l’êtes pour autant… »

Damien Frey, Directeur EMEA de Varonis

« La cybersécurité est devenue un sujet de gouvernance qui nécessite du recul »

Général Watin-Augouard, fondateur du FIC

« La souveraineté numérique et la cybersécurité sont aussi des enjeux pour les citoyens »

Amit Yoran, CEO de Tenable

« Les entreprises doivent regarder leur surface d’attaque de façon plus holistique »

Laurent Martini, VP Europe du sud chez Splunk

« La cybersécurité est devenue le sujet n°1 des budgets des équipes IT »

Bruno Durand, VP France & Benelux de Sophos

« La cybersécurité as a service est une réalité aujourd’hui »

Jean-Marie Groppo, DG de Check Point Software France

« Nous intégrons plus de quarante IA pour protéger les systèmes d’information »

Solutions & Data

Sébastien Marotte, VP EMEA chez Box

« Les IA comme ChatGPT vont amener une vraie révolution dans notre façon de travailler »,

Remi Trento, DG France de ServiceNow

« L’IA transforme les expériences des clients et des collaborateurs »

Smaïne Kahlouch (CNCF) et Aurélien Violet (Enix)

« Kubernetes est porté en France par des communautés dynamiques et engagées »

Patrice Barbedette, PDG de EasyVista

« Il faut orienter l’IA sur des activités complémentaires à ce que font les humains »

Bill Burns, CEO de Zebra Technologies

« Zebra donne à chaque actif, chaque travailleur, une existence numérique »

Maxime Laugier, DG France de UIPath

« Au-delà du Buzz, l’IA pour nous est un accélérateur »

Sophie Papillon, VP France de Cloudera

« Chez Cloudera nous ne parlons plus d’Hadoop mais nous restons un expert de la donnée et de son cycle de vie… »

Edouard Beaucourt, DG France de Snowflake

« Donner aux entreprises la faculté d’un même écosystème à travailler ensemble »

Gianmaria Perancin, président de l’USF

« S4/Hana & Cloud : Si les entreprises traînent les pieds, c’est parce qu’elles ne voient pas la valeur métier »

Georges Anidjar, DG Europe du Sud chez Informatica

« Informatica propose à ses clients plus de 250 services liés à la donnée… »

Orlando Appell, Directeur des opérations en France de SAP

« En matière d’image de l’IA, ChatGPT a tout changé »

UCaaS et Télécoms

Laurent Silvestri, co-fondateur de Dstny

« On entre dans une ère de téléphonie de nouvelle génération »

Sylvain Lecoustey, DG France de Alcatel-Lucent Enterprise

« ChatGPT ouvre des champs incroyables dans plein de domaines verticaux »

David Hubert, PDG de NTT France

« NTT se focalise sur l’apport de solutions 5G aux entreprises »